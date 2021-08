Πολιτική

Εύβοια: Η Σακελλαροπούλου στηρίζει Μπένο για την ανασυγκρότηση

Τι συζήτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον πρώην Υπουργό, που έχει αναλάβει επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για το πυρόπληκτο νησί.

Επικοινωνία με τον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας Σταύρο Μπένο, είχε την Παρασκευή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε στον Στ. Μπένο «την αμέριστη υποστήριξή της στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Προεδρίας.

Επιπλέον, «συζήτησε μαζί του για την επόμενη ημέρα και τα σχέδια ανάπλασης».





