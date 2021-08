Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: το καράτε “έφαγε πόρτα” από την ΔΟΕ

Για ποιον λόγο δεν έγινε δεκτή η αίτηση να περιληφθεί στα ολυμπιακά αγωνίσματα. Τι αναφέρουν οι ιθύνοντες για τα νέα αθλήματα και τις πιέσεις.

Ο αθλητικός διευθυντής της ΔΟΕ, Κιτ ΜακΚόνελ, απέρριψε κάθε πιθανότητα ένταξης του καράτε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα για την κορυφαία διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί το 2024 στο Παρίσι.

«Η πόρτα είναι ουσιαστικά κλειστή για το καράτε», επιβεβαίωσε ο ΜακΚόνελ μιλώντας στον γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), υποστηρίζοντας την ανάγκη «να διατηρηθεί μια ισορροπία, μεταξύ των παραδοσιακών αθλημάτων και αυτών που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Γάλλος Ολυμπιονίκης, Στίβεν Ντα Κόστα και η υπουργός Αθλητισμού, Ροξάνα Μαρατσινεάνου, ζήτησαν να επανέλθει το καράτε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Παράλληλα, ο Ντα Κόστα αναφέρθηκε και στις απόψεις για την ένταξη νέων αθλημάτων, με αντικείμενο το κέρδος: «Αυτές οι δικαιολογίες με εκνευρίζουν λίγο. Απομακρυνόμαστε εντελώς από τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων, μιλάμε για χρήματα, κοινό, δεν μιλάμε πλέον για αθλητισμό».

Ξεκάθαρος σχετικά μ΄ αυτό το ζήτημα, ήταν ο ΜακΚόνελ: «Εάν οι εκτιμήσεις ήταν καθαρά οικονομικές, θα επιλέγαμε αθλήματα ικανά να γεμίσουν γήπεδα με 80.000 θέσεις. Ορισμένα παραδοσιακά αθλήματα, όπως ο στίβος, η γυμναστική ή η κολύμβηση εξακολουθούν να είναι δημοφιλή. Τα τέσσερα αθλήματα που επιλέχθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 φέρνουν μια πραγματική ισορροπία στο Ολυμπιακό πρόγραμμα».

