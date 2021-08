Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Καπραβέλος για Δέλτα: έως 10000 κρούσματα την ημέρα

Για αριθμούς θανάτων και διασωληνωμένων “που δεν έχουμε δει έως τωρα” προειδοποιεί ο διευθυντής της ΜΕΘ. Τι λέει για τους νέους, τις διακοπές και τους εμβολιασμούς.

Ανησυχία προκαλούν οι αριθμοί της πανδημίας αλλά και ο ρυθμός των εμβολιασμών, ο οποίος φαίνεται να χωλαίνει στην ηλικιακή ομάδα 18 – 40 ετών, με πολλούς να παρουσιάζονται απρόθυμοι να εμβολιαστούν.

Μιλώντας στο MEGA, ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, σημείωσε πως τα στοιχεία της πανδημίας προκαλούν ανησυχία.

«Τα σημάδια είναι ανησυχητικά, η πανδημία δείχνει τα δόντια της και παρά το γεγονός ότι δεν ευνοούν τον ιό ούτε οι ανοιχτοί χώροι ούτε ο καιρός, βλέπουμε μια έξαρση κρουσμάτων και μια μεγάλη διασπορά μιας επικίνδυνης μετάλλαξης», είπε.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται, με τους εισαχθέντες να είναι νέοι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι που επιστρέφουν από διακοπές.

Οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι, γι’ αυτό και έχουν ήπια συμπτώματα και αποφεύγουν τη ΜΕΘ, ωστόσο όσο περισσότεροι επιστρέφουν θετικοί από τις διακοπές τους και έχουν μεγάλη κινητικότητα, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος νόσησης ανθρώπων που θα ασθενήσουν βαρύτερα.

Όπως σημείωσε, «αν επιστέψουν όλοι και υπάρξει η διασπορά αυτής της μετάλλαξης (ενν. της Δέλτα) σε ηλικίες πάνω από 60 χρονών και χωρίς τείχος ανόσιας, θα έχουμε τραγικές συνέπειες, πολύ μεγαλύτερες από το 2ο και 3ο κύμα».

«Δεν έχουμε την κουλτούρα της πρόληψης»

Ο κ. Καπραβέλος τόνισε ότι «μπορούμε να το προλάβουμε», ωστόσο θα πρέπει άμεσα να «επικαιροποιήσουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας».

Σχετικά με τον εμβολιασμό, ο διευθυντής ΜΕΘ του Παπανικολάου επισήμανε πως αρκετοί ανεμβολίαστοι «δεν είναι αρνητές, αλλά το αναβάλλουν γιατί έχουν τις επιφυλάξεις τους».

«Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική», τονίζει, καθώς ο ιός μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που γνωρίζουμε έως τώρα.

«Υπάρχουν μακροχρόνιες βλάβες, όπως διαταραχές μνήμης, αυπνία, προβλήματα με το αναπνευστικό. Τις μακροχρόνιες συνέπειες δεν τις ξέρει κανένας, δεν είναι να παίζει κανείς με μια πανδημία που έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους», σημειώνει.

Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει και πλησιάζουμε στον Σεπτέμβρη, «ο μεγάλος φόβος είναι να μη μετατραπεί η ιστορία της διασποράς σε έξαρση των θανάτων και των διασωληνώσεων», τονίζει και καταλήγει με εφιαλτικές εκτιμήσεις, «Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπορεί να φτάσουμε σε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης. Μπορεί να φτάσουν τις 5.000 και 10.000 και να δείτε νούμερα διασωληνωμένων και θανάτων που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα».

