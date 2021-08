Πολιτική

Πρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας: Στην Κομισιόν η απέλασή του

Στην Κομισιόν φέρνει την απέλαση του προέδρου της ΠΟΕ ο Ν. Ανδρουλάκης.

Tο ζήτημα της απέλασης του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος από τις τουρκικές αρχές φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γραπτή του ερώτηση ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.

Εν πρώτοις ο ευρωβουλευτής υπενθυμίζει το χρονικό της σύλληψης, κράτησης και απέλασης του Γιώργου Βαρυθυμιάδη κατά τη διάρκεια της μετάβασής του από την Ελλάδα στην Τουρκία και τονίζει ότι «κρατήθηκε από τις Τουρκικές αρχές στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες αφού του πήραν αποτυπώματα, αποφάσισαν την απέλασή του από τη χώρα. Ο κ. Βαρυθυμιάδης βρισκόταν στην Τουρκία, καθώς θα μετέβαινε στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελάς στον Πόντο, όπου και θα παρευρισκόταν στην Θεία Λειτουργία για την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι Τουρκικές αρχές δεν τον ενημέρωσαν για τους λόγους κράτησης και απέλασής του και ήταν οι συνταξιδιώτες του εκείνοι που ενημέρωσαν το Ελληνικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη», καταγγέλλει επίσης ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία παραμένει ακόμα και σήμερα υποψήφια προς ένταξη χώρα με όλα τα προνόμια που συνεπάγεται η θέση αυτή», ο ευρωβουλευτής ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Είναι σύμφωνη με την στρατηγική της θετικής ατζέντας η κράτηση και απέλαση ενός Ευρωπαίου πολίτη χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο;»

Και , «πώς θα προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία μετακίνησης από ανάλογες καταχρηστικές αποφάσεις της Τουρκίας;».

