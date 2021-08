Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Μενδώνη: Επικίνδυνες οι συνθήκες φύλαξης στο Βρετανικό Μουσείο

Συνέχεια στον "πόλεμο" ανακοινώσεων για τα Γλυπτά. Το διαρκές και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους στην Αθήνα είναι αδιαπραγμάτευτο, τονίζει η υπουργός.

Για «προσβλητικές κι επικίνδυνες συνθήκες» φύλαξης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο κάνει λόγο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι το Μουσείο δεν πληροί τις ικανές και ασφαλείς συνθήκες έκθεσής τους.

«Για δεκαετίες, το βασικό επιχείρημα των Βρετανών, για την παραμονή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Λονδίνο, ήταν ότι στο Βρετανικό Μουσείο τα συγκεκριμένα αριστουργήματα εκτίθενται σε καταλληλότερες συνθήκες από εκείνες που μπορούσε να προσφέρει η Ελλάδα. Εδώ και 12 χρόνια, η Αθήνα διαθέτει το Μουσείο της Ακρόπολης, ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, στο οποίο εκτίθενται κατά άριστο τρόπο τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αναμένοντας την οριστική επανένωσή τους με τα παρανόμως διαρπαγέντα από τον Ελγιν τμήματά τους. Το επιχείρημα των Βρετανών έχει προ πολλού καταρριφθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη μετά από ανακοίνωση του Βρετανικού Μουσείου και προσθέτει:

«Σήμερα, οι συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο είναι προσβλητικές και επικίνδυνες. Τα Γλυπτά δεν μπορούν να περιμένουν φυλακισμένα την ολοκλήρωση του «masterplan» του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο δεν πληροί κατ΄ουδένα τρόπο τις ικανές και ασφαλείς συνθήκες έκθεσής τους.Το διαρκές και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα είναι αδιαπραγμάτευτο και σήμερα απολύτως επίκαιρο».

