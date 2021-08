Παράξενα

Κορονοϊός: πανηγύρι… με πρόστιμο 15000 ευρώ!

Σε ποιο χωριό βγήκε “ξινός” ο χορός των συμμετεχόντων και η παραβίαση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του φονικού ιού.

(εικόνα αρχείου)

Το πανηγύρι και ο χορός που στήθηκε σε ορεινό χωριό της Άρτας κόστισε ακριβά στους διοργανωτές!

Η διοργάνωση πανηγυριών σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι εφικτή υπό όρους μεταξύ των οποίων η τήρηση αποστάσεων και η απαγόρευση του χορού.

Αυτός ήταν ο βασικός λόγος όπου τα περισσότερα πανηγύρια στα χωριά δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε το φετινό καλοκαίρι.

Στους Μελισσουργούς της Άρτας ωστόσο το βράδυ της Παρασκευής το πανηγύρι γινόταν όμως ο έλεγχος της αστυνομίας έφερε όχι ένα αλλά δύο πρόστιμα.

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι οι υγειονομικοί κανόνες δεν τηρούνταν με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ο έλεγχος και το πρόστιμο που βεβαιώθηκε δεν άλλαξε όμως πολλά πράγματα..

Κι αυτό φάνηκε λίγη ώρα αργότερα όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στον χώρο και προχώρησαν σε επανέλεγχο.

Αυτή την φορά το πρόστιμο ανήλθε στις 10.000 ευρω.

Συνολικά η διοργάνωση του πανηγυριού κόστισε εεπιπλέον 15.000 ευρώ, ποσό μάλλον πολύ υψηλό για τα δεδομένα.

Πηγή: epiruspost.gr





