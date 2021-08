Κόσμος

Πλημμύρες στην Τουρκία: νεκροί, αγνοούμενοι και καταστροφές (εικόνες)

Φόβοι για τραγική αύξηση του αριθμού των νεκρών. Ολόκληρες πολυκατοικίες παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά!

Οι οικογένειες των αγνοουμένων μετά τις χειρότερες πλημμύρες που έπληξαν την Τουρκία εδώ και χρόνια παρακολουθούν σήμερα εναγωνίως τους διασώστες να διεξάγουν έρευνες στα κτίρια, υπό τον φόβο ότι ο απολογισμός των νεκρών από την κακοκαιρία θα αυξηθεί περαιτέρω.

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στη βόρεια Τουρκία, στη δεύτερη φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα αυτόν τον μήνα.

Σε βίντεο, που κατέγραψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters με τη βοήθεια ντρόουν, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής στην πληγείσα πόλη Μποζκούρτ, όπου οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα κτίρια που κατέρρευσαν.

Τριάντα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις πλημμύρες στην επαρχία Κασταμονή, στην οποία βρίσκεται το Μποζκούρτ και άλλοι έξι άνθρωποι στη Σινώπη, έγινε γνωστό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας (AFAD). Σε ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού που υπερχείλισε, πιστεύεται που βρίσκονται θαμμένοι 10 άνθρωποι. Οι ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν τα θεμέλια και άλλων πολυκατοικιών.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων, θέλοντας απεγνωσμένα να μάθουν νέα, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. «Είναι πρωτοφανές όλο αυτό. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν… Δεν μπορείς να μάθεις νέα από κανέναν», είπε ο 42χρονος κάτοικος της περιοχής Ιλιάς Καλαμπαλίκ. «Δεν είχαμε καμία ιδέα εάν τα νερά ανέβαιναν ή όχι, εάν είχαν πλημμυρίσει το κτίριο ή όχι. Απλά περιμέναμε, όπως εδώ. Οι σύζυγοι και τα παιδιά μας είχαν πανικοβληθεί. Μόλις ξημέρωσε, είδαμε αστυνομικούς. Μας πήραν από το κτίριο και μας άφησαν σε ένα πρατήριο καυσίμων».

Ο 42χρονος περιστοιχιζόταν από άλλους κατοίκους, οι οποίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλο εάν κανείς τους είχε νέα σχετικά με τους αγνοούμενους. «Τα παιδιά της θείας μου είναι εδώ. Η θεία μου αγνοείται. Ο σύζυγός της αγνοείται. Τα δίδυμα εγγόνια της αγνοούνται. Η σύζυγος του διαχειριστή της πολυκατοικίας μας αγνοείται μαζί με τα δύο παιδιά τους», είπε ο ίδιος στο Ρόιτερς.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν χάος στις βόρειες επαρχίες, την ώρα που οι αρχές ανακοίνωναν πως οι πυρκαγιές που κατέκαιγαν για δύο εβδομάδες εκτάσεις στα νότια παράλια είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Περίπου 45 εκατοστά βροχής έπεσαν σε λιγότερες από τρεις ημέρες σε ένα χωριό κοντά στο Μποζκούρτ.

