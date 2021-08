Κοινωνία

Καλαμάτα: Νεκρός ο αγνοούμενος ηλικιωμένος

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, που είχε να δώσει σημεία ζωής επί ημέρες. Γιατί είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή οι αναζητήσεις.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 81χρονου Γιώργου Γιαννουκάκη, που αγνοείτο από το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς σήμερα βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στον Ταΰγετο, όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.

Νωρίτερα σήμερα αρχικά εντοπίστηκε το αυτοκίνητό σε χαράδρα στους "Πέντε δρόμους", ενώ μετά από λίγο εντοπίστηκε και ο ηλικιωμένος.

Λόγω του δύσβατου σημείου σε πρώτη φάση κλήθηκε η ΕΜΑΚ για την ανάσυρση, αλλά τελικά αποφασίστηκε να ακυρωθεί η κλήση και να επιχειρήσουν για την ανάσυρση τόσο του 81χρονου, όσο και του αυτοκινήτου, οι πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με την συνδρομή μελών του Ορειβατικού Συλλόγου.

Ο Γιώργος Γιαννουκάκης είχε να δώσει σημεία ζωής από τη Δευτέρα, οπότε και έφυγε από το σπίτι του στο κέντρο της Καλαμάτας με την οικογένεια του να δηλώνει την εξαφάνιση και να σημαίνει και Silver Alert.

Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα από την Πυροσβεστική. την Ελληνική Αστυνομία και την συμμετοχή εθελοντών από την ΟΑΚ 4Χ4 και τον Ορειβατικό Σύλλογο, ενώ στη συνέχεια στην επιχείρηση συμμετείχε και η Δημοτική Αστυνομία.

Κατά τις έρευνες, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει το αυτοκίνητο του 81χρονου να ανεβαίνει προς τον Ταΰγετο και έτσι από εκείνη τη στιγμή η προσοχή των διασωστών στράφηκε κυρίως σε αυτή την περιοχή, όπου δυστυχώς γράφτηκε το τραγικό τέλος αυτής της υπόθεσης.

