Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Νεκρός 22χρονος μοτοσικλετιστής

Μοιραία βόλτα για τον 22χρονο φοιτητή το βραδυ της Παρασκευής

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το βράδυ της Παρασκευής ένας 22χρονος στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport.gr, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ στη διασταύρωση της Γλύφας.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο 22χρονος οδηγός της μηχανής και τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, ο 21χρονος συνεπιβάτης και φίλος του, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Λαμίας.

Ο άτυχος 22χρονος ειναι φοιτητής από το Βόλο και είχε έρθει στην Πελασγία να δει τους φίλους του που σπουδάζουν μαζί και ξεκίνησαν να πάνε μια βόλτα στη Γλύφα. Το συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ειναι πολύ επικίνδυνο.

Ο 37χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, που διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

