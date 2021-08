Κόσμος

Αϊτή: Σεισμός 7,2 Ρίχτερ (βίντεο)

Καταστροφές σε δύο πόλεις από την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε την Αϊτή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε την Αϊτή , γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 160 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς, σύμφωνα με το USGS, ενώ σήμανε συναγερμός για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας. Καταστροφές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου.

Earthquake in Haiti ???? People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv — voodoo priestess rose (@priestessrls) August 14, 2021

