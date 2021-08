Κοινωνία

Μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης: πότε θα γίνει η κηδεία του

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη.

Το πρωί της Δευτέρας (11:00) θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Κλήμεντος, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιστερίου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος αναφέρει:

«Η Εκκλησία της Ελλάδος με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού ήδη Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Περιστερίου κυρός Κλήμης (κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης) γεννήθηκε στην Αίπεια του Δήμου Καλαμάτας το έτος 1954. Απεφοίτησε αριστούχος εκ της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεξεπαιδεύθη επί τετραετία στην Βυζαντινή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Εκάρη Μοναχός στην Ιερά Μονή Σαγματά την 15η Αυγούστου 1982, την 23η του ιδίου μηνός χειροτονήθηκε Διάκονος και την 1η Μαΐου 1985 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος, υπό του τότε Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, και νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Από το 1982 έως το 1999 υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας και από το 1999 έως το 2019, μετατεθείς στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διηκόνησε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, των Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών Χριστιανικών Μνημείων και Πολιτιστικής Ταυτότητος, και από το 2008 ως Β’ Γραμματεύς και εν συνεχεία Α’ Γραμματεύς - Πρακτικογράφος Αυτής.

Την 10η Οκτωβρίου 2014 διωρίσθη Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξελέγη υπό της Σεπτής Ιεραρχίας Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μεθώνης.

Την 20ή Μαρτίου 2019 εξελέγη υπό της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, την οποία διηκόνησε με πιστότητα και αγάπη το βραχύ αυτό διάστημα της Αρχιερατείας του.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος θα ψαλεί την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 στις 11.00 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιστερίου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Τοποτηρητής της χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.»

