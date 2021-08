Κόσμος

Φωτιές - Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό Beriev (βίντεο)

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα Άδανα, λίγο πριν από την προσγείωσή του,

Πυροσβεστικό αεροσκάφος, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία και μετέφερε 8μελές πλήρωμα, συνετρίβη στη NA Τουρκία έγινε σήμερα γνωστό από τη γενική διεύθυνση Δασών της χώρας.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους, έξι από τη ρωσική ομάδα και δύο από τη γενική διεύθυνση Δασών (της Τουρκίας)», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας μεγάλος αριθμός διασωστών έχει αναπτυχθεί στον τόπο της συντριβής.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα ότι πέντε Ρώσοι και τρεις Τούρκοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα Άδανα, λίγο πριν από την προσγείωσή του, σύμφωνα με τον στρατό.