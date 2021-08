Αθλητικά

Πέθανε ο Ηλίας Φωτεινάκης

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό σκόρπισε η είδηση της απώλειάς του.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικίας μόλις 55 ετών, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (ΕΣΚΑΝΑ), Ηλίας Φωτεινάκης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΝΑ αναφέρει πως «…συντετριμμένο από την τραγική είδηση του θανάτου του, στέλνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του άξιου, δραστήριου και αγαπημένου μας φίλου και συνεργάτη. Καλό παράδεισο φίλε Ηλία.»

