Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Ο ιός θα μας “συναντήσει” όλους

“Καμπανάκι”, κυρίως, για τους ανεμβολίαστους από τον πρόεδρο του ΠΙΣ

Τη χρήση μάσκας και μέσα στους Ναούς για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου. ζήτησε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη

"Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν προκειμένου ο εορτασμός να μην έχει δυσάρεστες συνέπειες", τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.



Υπογράμμισε ότι "μόνον με τον εμβολιασμό μπορούμε να φρενάρουμε τις απώλειες απο το τέτρτο κύμα, που είναι πολύ μεταδοτικό". Σημείωσε ότι έως τώρα έχουν εμβολιαστεί τα 2/3 του πληθυσμού, κάλεσε και τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν, εστιάζοντας κυρίως στους άνω των 50 ετών, προειδοποιώντας ότι "ο ιός θα μας συναντήσει όλους".

"Η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Είμαστε τυχεροί που έιχαμε το εμβόλιο 9 μήνες μετα την εμφάνιση της πανδημίας", κατέληξε ο Αθνάσιος Εξαδάκτυλος.

