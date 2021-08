Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα σημεία των δωρεάν τεστ τον Δεκαπενταύγουστο

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 29 σημεία θα πραγματοποιούνται την Κυριακή 15 Αυγούστου, δωρεάν rapid test για την ανίχνευση του κορονοϊού από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -20:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, 07:30-20:30 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 10:00-13:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Λιμάνι Καμαριώτισσας-Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη, 08:00-16:00 Οικισμός Θέρμα Σαμοθράκης, 10:00-14:00 Πύργος Ηλείας, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-16:30 Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00 Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00 Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο "Γ. Παυλίδης", Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 07:00-15:00 ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00 Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 10:00-15:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-15:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως, 08:00-16:00 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-13:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-12:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00

Σημειώνεται ότι για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

