Δημήτρης Κύρτσος στον ΑΝΤ1: Γιατί χειρουργήθηκα παίζοντας μπουζούκι (βίντεο)

Ο μουσικός από τη Βέροια δεν έχασε την αισιοδοξία του όταν βρέθηκε στο χειρουργείο για επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο κεφάλι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

O Δημήτρης Κύρτσος έπαιζε μπουζούκι ξαπλωμένος στο χειρουργικό κρεβάτι, την ώρα που στο μόνιτορ πίσω του, προβάλλονται όλες οι λεπτομέρειες της απαιτητικής και πολύωρης επέμβασης αφαίρεσης όγκου στο κεφάλι.

«Πριν από 2,5 χρόνια όταν πρωτοεμφανίστηκε ο όγκος στο κεφάλι μου ψάχνοντας στο ίντερνετ, βρήκα βιντεάκι στο εξωτερικό που γίνονταν επεμβάσεις με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα, ο ένας έπαιζε κιθάρα και ο άλλος βιολί. Το ζήτησα από τον γιατρό που με χειρούργησε, να παίξω κι εγώ. Την πρώτη φορά δεν ήταν εφικτό και τη δεύτερη που το ξαναζήτησα, μου το επέτρεψε και έπαιξα μπουζούκι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου», εξήγησε στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης λατρεύει το μπουζούκι, το οποίο ξεκίνησε να μαθαίνει από τα οκτώ του χρόνια και δεν το αποχωρίστηκε ποτέ. Ούτε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του μέχρι τώρα.

Οι έμπειροι γιατροί του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, δεν είχαν αντίρρηση. Μάλιστα, βλέποντας να παίζει μπουζούκι όπως μόνο αυτός ξέρει, καταλάβαιναν ότι όλα πήγαιναν καλά.

«Είναι μια συνηθισμένη μέθοδος που ακολουθούμε στο ΑΧΕΠΑ με τοπική αναισθησία. Είναι μια παγκόσμια μέθοδος, που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια στο ΑΧΕΠΑ… Οι ασθενείς δεν κοιμούνται καθόλου κατά τη διάρκεια της επέμβασης», σημειώνει ο Νικόλαος Φόρογλου, Καθηγητής Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολής του ΑΠΘ.

Ο Δημήτρης Κύρτσος είναι πλέον καλά στην υγεία του και διασκεδάζει ξανά το κοινό με τις επιδέξιες πενιές του.

