Κορονοϊός: Μόνο εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους

"Μπλόκο" στους ανεμβολίαστους από το Φθινόπωρο, σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Εξαπλώνεται η μετάλλαξη Δέλτα και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να χαλαρώσει τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού για τους κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας από το φθινόπωρο.

Η σταδιακή επιδείνωση του καιρού ουσιαστικά θα καταστήσει αδύνατη τη χρήση των ανοιχτών χώρων, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως μεικτοί, και αυτό – όπως διαφαίνεται – θα αφήσει απ’ έξω τους ανεμβολίαστους.

Από Σεπτέμβριο λοιπόν όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα έχουν δυνατότητα εισόδου στους κλειστούς και θερμαινόμενους χώρους εστιατορίων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης, οι οποίοι θα παραμείνουν αμιγείς.

Αντίθετα, όσοι πολίτες είναι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού θα μπορούν να μπαίνουν απρόσκοπτα στους κλειστούς χώρους εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης, επιδεικνύοντας κατά την είσοδο τους το ψηφιακό πιστοποιητικό και την ταυτότητά τους. Οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να κατεβάσουν το πιστοποιητικό στο κινητό τους , μέσω του emvolio.gov.gr (https://eudcc.gov.gr/start/).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την περασμένη Πέμπτη, σκιαγράφησε τα όσα έρχονται από Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ότι «Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους». Και εν αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων, προς τα τέλη Αυγούστου, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός καθολικού lockdown.

