Premier League: Εντυπωσιακές Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι

Πολλά γκολ είχε η πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα πραγματοποίησε στην φετινή Premier League η Λίβερπουλ, που επικράτησε εκτός έδρας της Νόριτς με 3-0. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Ζότα (26΄), Φιρμίνο (65΄) και Σαλάχ (74΄), ενώ με τους “κόκκινους” αγωνίστηκε σε όλο το ματς και με πολύ καλή απόδοση ο Κώστας Τσιμίκας.

Σε ολόκληρο το 90λεπτο αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης με τη φανέλα της Νόριτς, ενώ η μεγάλη φετινή μεταγραφή των “καναρινιών”, ο Χρήστος Τζόλης, ήταν στον πάγκο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Οι γηπεδούχοι δείχνουν τα “δόντια” τους μέχρι στιγμής στην πρεμιέρα της Premier League, καθώς, από τις πρώτες 8 αναμετρήσεις, οι 6 έχουν λήξει με νίκη της ομάδας που αγωνίζεται στην έδρα της.

Με το “δεξί” ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τσέλσι, που επικράτησε εύκολα της Κρίσταλ Πάλας στο “Στάμφορντ Μπριτζ” με 3-0. Τρία τέρματα σημείωσε και η Έβερτον, που επικράτησε με 3-1 της Σαουθάμπτον, ενώ η Γουότφορντ αν και προηγήθηκε με 3-0, πήρε τελικά τη νίκη απέναντι στην Άστον Βίλα με 3-2. Επίδειξη ισχύος έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συνέτριψε με 5-1 τη Λιντς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ: 2-0

(22΄ Κανός, 73΄ Νόργκααρντ)

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς: 5-1

(30΄, 54΄, 60΄ Φερνάντες, 52΄ Γκρίνγουντ, 68΄ Φρεντ - 48΄ Εϊλινγκ)

Μπέρνλι-Μπράιτον: 1-2

(2΄ Ταρκόφσκι - 73΄ Μόπαϊ, 78΄ Μακ Άλιστερ)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας: 3-0

(27΄ Μάρκος Αλόνσο, 40΄ Πούλισικ, 58΄ Τσαλόμπα)

Έβερτον-Σαουθάμπτον: 3-1

(47΄ Ριτσάρλισον, 76΄ Ντουκουρέ, 81΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 22΄ Άρμστρονγκ)

Λέστερ-Γουλβς: 1-0

(41΄ Βάρντι)

Γουότφορντ-Άστον Βίλα: 3-2

(10΄ Ντενις, 42΄ Σαρ, 67΄ Κούτσο - 70΄ ΜακΓκίν, +90΄ Ινγκς)

Νόριτς-Λίβερπουλ: 0-3

(26΄ Ζότα, 65΄ Φιρμίνο, 74΄ Σαλάχ)

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ (15/08)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (15/08)

