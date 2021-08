Αθλητικά

AEK: Δύσκολη νίκη κόντρα στη Λαμία

Με πρωταγωνιστή τον Σάκχοφ, η “Ένωση” έκαμψε την αντίσταση της Λαμίας, σε φιλική αναμέτρηση.

Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, η ΑΕΚ νίκησε τη Λαμία με 1-0 σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς είχε την ευκαιρία να παρατάξει για πρώτη φορά όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της “Ένωσης” σε άμυνα και μεσαία γραμμή, μένοντας ικανοποιημένος κυρίως για την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ έφτασε πρώτη κοντά στο γκολ με το σουτ του Γκαρσία στο 2’, το οποίο μπλόκαρε ο Σαράνοφ. Στο 50’ ο γκολκίπερ της Λαμίας αντέδρασε υποδειγματικά σε εκτέλεση φάουλ του Τάνκοβιτς, ενώ στο 53’ η ΑΕΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της όταν από γύρισμα του Γκαρσία ο Αλμπάνης από πολύ πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ.

Τη λύση για την ΑΕΚ έδωσε στο 68’ ο Σάκχοφ (τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς) μετά από ωραία ασίστ του Ανσαριφάρντ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Χατζισαφί (77’ Μιτάι), Τζαβέλλας (84 Λάτσι), Βράνιες (84’ Μίτογλου), Μισελέν (77’ Σβάρνας), Λε Ταλέκ (64’ Σάκχοφ), Σιμάνσκι (87’ Ρουκουνάκης), Τάνκοβιτς (87’ Ραντόνια), Αλμπάνης, Γκαρσία (77’ Σαμπανάτζοβιτς), Ανσαριφάρντ.

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Βύντρα, Ορτέγκα, Αντέτζο, Μαζουλουξής, Γκέντζογλου, Τσαλδάρης, Νούνιες, Καραμάνος, Ρόμανιτς, Μανουσάκης. Αγωνίστηκαν επίσης οι Ελευθεριάδης, Μανούσος, Τιρόνε, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Τσούκαλος, Τρούμπουλος.

