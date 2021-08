Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μίλαν: Τιμητική ήττα για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Το πάλεψε” ο Παναθηναϊκός στην Τεργέστη, κόντρα στους Μιλανέζους

Με... ανάμεικτα συναισθήματα ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας του ο Παναθηναϊκός, καθώς ηττήθηκε μεν με 2-1 από τη Μίλαν στην Τεργέστη, δεχόμενος δύο «εύκολα» γκολ από τον Ολιβιέ Ζιρού, αλλά άφησε πολύ καλύτερες εντυπώσεις στο δεύτερο 45λεπτο, όταν και μείωσε στο 77’ με τον Ιωαννίδη.

Στο «Νέρεο Ρόκο» της Τεργέστης ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα «δύσκολο» πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μίλαν, η οποία τον πίεσε πολύ και βρήκε δύο γκολ με τον Ολιβιέ Ζιρού, που εκμεταλλεύτηκε άριστα τις ολιγωρίες των «πράσινων» στα μετόπισθεν, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Στο 16’ η ιταλική ομάδα άνοιξε το σκορ, όταν από βαθιά μπαλιά του Τομόρι, η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη... κοιμώμενη και ο διεθνής Γάλλος άσος -που είχε βγει στην πλάτη των αμυντικών- με σουτ στην κίνηση έκανε το 1-0.

Στο 25’ ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την πρώτη τελική του στο ματς, με ένα συρτό σουτ του Χατζηγιοβάνη που μπλόκαρε εύκολα ο Μανιάν.

Στο 43’ η Μίλαν διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ζιρού, ο οποίος «τρύπωσε» ξανά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού και μετά από σέντρα του Καλάμπρια, δεν δυσκολεύτηκε να κάνει από κοντά με κεφαλιά το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ροσονέρι» ξεκίνησαν το ίδιο επιθετικά κι έφτασαν κοντά στην επίτευξη και τρίτου γκολ, όμως στο 51’ ο Ρέμπιτς δεν σημάδεψε σωστά (πλασέ άουτ) και στο 53’ ο Διούδης απέκρουσε εντυπωσιακά το κοντινό πλασέ του Καλάμπρια.

Στο 59’ ο Ζιρού πήρε ξανά την μπάλα στην περιοχή, πέρασε με ντρίμπλα τον Διούδη αλλά το πλασέ του από πλάγια θέση, χτύπησε πρώτα πάνω στον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού κι ακολούθως στο δεξί δοκάρι, για να απομακρυνθεί στη συνέχεια η μπάλα από τους αμυντικούς.

Η πίεση της Μίλαν άρχισε να φθίνει όσο περνούσε το ματς, με τους «πράσινους» να μειώνουν τελικά στο 77’ με τον Ιωαννίδη, ο οποίος είδε από μακριά το πολύ ανοικτό κοντρόλ του Ταταρουσάνου, μπήκε «σφήνα», έκλεψε την μπάλα κι από κοντά έκανε το 2-1.

Η τελευταία καλή ευκαιρία στον αγώνα ανήκει στη Μίλαν, με ένα πολύ μακρινό σουτ του Κρούνιτς, που πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Ξενόπουλου.

Οι συνθέσεις:

ΜΙΛΑΝ (Στέφανο Πιόλι): Μενιάν (71’ Ταταρουσάνου), Καλάμπρια (71’ Καλουλού), Κιάερ (61’ Μαλντίνι), Τομόρι (62’ Ντίας), Ερναντές (71’ Μπαλό Τουρέ), Σαλεμάκερς (75’ Καστιγέχο), Κρούνιτς (87’ Καπόνε), Τονάλι (61’ Ρομανιόλι), Λεάο (61’ Μπενασέρ), Ζιρού (62’ Γκάμπια), Ρέμπιτς (62’ Πομπέγκα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης (85’ Ξενόπουλος), Κώτσιρας (76’ Σάντσες), Βέλεθ (85’ Σάρλια), Σιδεράς, Χουάνκαρ (85’ Χατζηθεοδωρίδης), Αλεξανδρόπουλος (66’ Αϊτόρ), Ρούμπεν, Μαουρίσιο (76’ Καρλίτος), Χατζηγιοβάνης (46’ Ενγκμπακοτό), Βιγιαφάνιες (46’ Αγιούμπ), Μακέντα (46’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

AEK: Δύσκολη νίκη κόντρα στη Λαμία

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ποιοι εξαιρούνται, πώς απαλλάσσονται

Πυροσβεστική: 59 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο