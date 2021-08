Αθλητικά

Rogers Cup: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον ημιτελικό (βίντεο)

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε από τον Αμερικανό Οπέλκα, έπειτα από μία συναρπαστική “μάχη”.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Rogers Cup του Καναδά, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Αμερικανό Ράιλι Οπέλκα με 2-1 σετ [ 7-6(2), 6(4)-7, 4-6 ] έπειτα από έναν απίστευτο αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 32 λεπτά, με τον νικητή να μην χάνει ούτε ένα δικό του σερβίς!

Η “μάχη” ανάμεσα στους δύο τενίστες φάνηκε από νωρίς πως θα πήγαινε πολύ... μακριά. Και οι δύο τενίστες ξεκίνησαν στα πρώτα τέσσερα games κρατώντας το σερβίς τους (ο Τσιτσιπάς πιέστηκε στο 3ο game, αλλά το πήρε με δύο τέλεια χτυπήματα από την ισοπαλία), με τον Έλληνα πρωταθλητή να πηγαίνει στο 3-2 με “love” game, χωρίς να χάσει πόντο.

Ο θηριώδης (ύψους 2,11μ.) Οπέλκα απάντησε και η μονομαχία συνεχίστηκε... σερβίς με το σερβίς, με τον Τσιτσιπά να “κρατάει” το 5-4 και να χάνει την ευκαιρία για το break στο 10ο game. Ακολούθησε άλλο ένα “love” game από τον 23χρονο τενίστα, που δεν κατάφερε ξανά να “σπάσει” το σερβίς του Αμερικανού, αν και είχε σετ-πόιντ. Στο tie-break, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς είχε καθαρό μυαλό και σωστά χτυπήματα, “διάβασε” καλά το παιχνίδι του Οπέλκα και με 7-2, έκανε το 1-0.

Stefanos Tsitsipas had the perfect response to Reilly Opelka's between-the-legs shot in today's @GatoradeCanada Play of the Day! ??#FuelledByG | #NBO21 pic.twitter.com/r76NaohG3t — National Bank Open (@NBOtoronto) August 14, 2021

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως... τελείωσε το προηγούμενο. Με τον Οπέλκα να σερβίρει πρώτος και τους δύο μεγάλους αντιπάλους να κρατάνε μέχρι... τελικής πτώσεως το σερβίς τους, φτάνοντας σε δεύτερο tie-break. Ξανά “μάχη”, με τον Αμερικανό να βγαίνει αυτή τη φορά νικητής στο σετ με 7-4, δημιουργώντας έναν σχετικό εκνευρισμό στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος χτύπησε με δύναμη τη ρακέτα του στο έδαφος.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς σέρβιρε πρώτος, παίρνοντας σχετικά εύκολα το πρώτο game. Ακολούθησε άλλος ένας κύκλος από κερδισμένα σέρβις-games από τους δύο τενίστες, με τον Οπέλκα να κάνει το καθοριστικό break στο 7ο game, παίρνοντας “κεφάλι” στο σκορ με 4-3. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πήρε πολύ εύκολα το 8ο game χωρίς να χάσει πόντο, με τον Τσιτσιπά να “απαντάει” με δικό του “love” game, μειώνοντας σε 4-5.

Ο Οπέλκα, ωστόσο, είχε φέρει το παιχνίδι ακριβώς εκεί που ήθελε. Με “όπλο” του για άλλη μία φορά το σερβίς, πήρε και τους τέσσερις πόντους του 10ου game κι έκανε το 6-4, φτάνοντας στην πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μεντβέντεφ (Ρωσία)-Ίσνερ (ΗΠΑ).

