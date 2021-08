Σεισμός στην Αϊτή: θρήνος και απόγνωση στα χαλάσματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 300 οι νεκροί στη χώρα. Ισχυρός μετασεισμός προκάλεσε πανικό τη νύχτα. Τη λύπη του εξέφρασε ο Μπάιντεν.

Ο σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 304 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ. Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς.

Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού.

Παράλληλα, σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), όπως ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο μετασεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη «λύπη» του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή. «Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «άμεση ανταπόκριση» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για να «αποτιμηθούν οι ζημιές» και να «προσφερθεί βοήθεια» στους πληγέντες και στις αρχές στο Πορτ-ο-Πρενς.

This video is the saddest one so far! It’s the children for me….she says there is another one but he/she is all the way in the back as in he/she is buried further down..the people in Haiti do not have the tools to help each other and need so much help pic.twitter.com/HPk1dbrgVa