Φωτιές: “Μάχη” σε Πάρνηθα, Εύβοια και Πελοπόννησο

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε διάφορες πυρκαγιές στην Επικράτεια.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν και δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και μέσω διμερών συμβάσεων. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά:

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας συνεχίζουν να επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων συμπεριλαμβανομένου του αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ και 17 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ακροκόρινθος της ΠΕ Κορινθίας συνεχίζουν να επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Στη δασική πυρκαγιά της Πάρνηθας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Στη δασική πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα, από Ρουμανία 108 πυροσβέστες με 21 οχήματα, από τη Σλοβακία 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα, από Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα, από Μολδαβία 25 πυροσβέστες με 4 οχήματα και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις δασικές πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και της Γορτυνίας Αρκαδίας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Τσεχία 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, από τη Γαλλία 240 πυροσβέστες με 60 οχήματα, από τη Γερμανία 244 πυροσβέστες με 56 οχήματα και από Αυστρία 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

