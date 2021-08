Κοινωνία

Φωτιά - Αττική: σε αυξημένη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Οι ισχυροί άνεμοι τοποθετούν την Αττική στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Εντολή για ιδιαίτερα αυξημένη κινητοποίηση όλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τοποθετούν την Αττική στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός σήμερα και για το λόγο αυτό η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής έχει εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 138/05.08.2021) έως και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών». Επίσης απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έχει ζητήσει από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Β. Κόκκαλη και από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υπάρχει αυξημένη επιφυλακή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε. Είναι αναγκαία η συνέχιση της αυξημένης επιφυλακής, η επιτήρηση αστικών και περαστικών χώρων. Επίσης οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν της οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές», σημειώνει ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης.

