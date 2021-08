Οικονομία

ΕΒΕΑ: ο Γιάννης Μπρατάκος είναι υποψήφιος για την προεδρία

Ποιος είναι ο υποψήφιος διάδοχος του Κωνσταντίνου Μίχαλου, που έφυγε πρόωρα απο την ζωή, εν μέσω της φωτιάς στην Αττική.

Υποψήφιος για την προεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα είναι ο Γιάννης Μπρατάκος.

Μετά την απώλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου, στις εκλογές που θα διεξαχθούν το προσεχές διάστημα, ο κ. Μπρατάκος, έως σήμερα Β/ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, θα είναι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου.

Βιογραφικό

Σύμφωνα με το βιογραφικό που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου:

Ο Γιάννης Μπρατάκος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτικό μέλος της εταιρίας Πληροφορικής DDSYNERGY από το 1999. Δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και ειδικά στις υπηρεσίες για το λογισμικό SAP από το 1995 ως Σύμβουλος Πληροφορικής στην εταιρία SAPHellas. To 1997 εργάσθηκε για τη νορβηγική εταιρία HYDRO στα κεντρικά γραφεία της στις Βρυξέλλες. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Συμβούλων CAPECONSULTING.

Από το 2006 εκλέγεται συνεχώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αρχικά στο Εμπορικό τμήμα και από το 2012 στο τμήμα Υπηρεσιών. Το Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη B' Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και ασχολείται κυρίως με θέματα καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσεων και γενικά με το οικοσύστημα ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρίας Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) του ΕΒΕΑ, μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Πληροφορικής & Επικοινωνίας Νέων Τεχνολογιών της EUROCOMMERCE. Επίσης, υπήρξε εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 καθώς και εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ σε Διοικητικά Συμβούλια αναπτυξιακών συμπράξεων που χρηματοδοτήθηκαν από την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL.

Ο Γιάννης Μπρατάκος σπούδασε Παραγωγή & Διοίκηση και έκανε μεταπτυχιακά στην Πολιτική Οικονομία στο London School of Economics & Political Science. Έχει αρθρογραφήσει πολλές φορές για την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την αγορά της Πληροφορικής σε εφημερίδες και εξειδικευμένα περιοδικά.

