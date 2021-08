Αθλητικά

Τσιμίκας: ο Κλοπ έπλεξε το εγκώμιο του Έλληνα της Λίβερπουλ

Στην βασική 11άδα του αγώνα κόντρα στην Νόριτς, ξεκίνησε ο διεθνής μας. Ο απολογισμός της παρουσίας του απο τον Κλοπ. Τι είπε ο κόουτς για τον Σαλάχ.

Απολύτως ικανοποιημένος εμφανίσθηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Νόριτς με 3-0 για την 1η αγωνιστική της Premier League.

Ερωτηθείς για την απόδοση του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην αρχική 11άδα σε αγώνα πρωταθλήματος με τους «κόκκινους», ο Γερμανός προπονητής, σχολίασε: «Ηταν πολύ καλός, πολύ καλός. Θα έλεγα για τουλάχιστον 80 λεπτά έπαιξε καλά, αφού συμμετείχε σε όλες τις επιθετικές ενέργειες, ενώ παράλληλα, αμύνθηκε καλά. Σ΄ εκείνο το σημείο, προφανώς κάποιος τράβηξε λίγο την... πρίζα! Αυτό είναι φυσιολογικό μετά από αυτήν την μακρά περίοδο, οπότε ήταν ένα πολύ καλό ντεμπούτο. Βασικός σε ένα εκτός έδρας ματς, έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Ο έμπειρος προπονητής, αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Βίρτζιλ Φαν Ντάϊκ, μετα τον σοβαρό τραυματισμό του: «Κανείς δεν ξέρει, ούτε ο ίδιος, πού βρίσκεται -εάν είναι στο 90%, στο 95%; Από άποψη φυσικής κατάστασης είναι στο 100%, αλλιώς δεν θα έπαιζε. Ηταν πολύ καλό που τον είδα ξανά να επιστρέφει στο γήπεδο, ειδικά στα αμυντικά στημένα, φαινόταν πραγματικά, πολύ καλός. Και στα επιθετικά στημένα με τα δύο... τέρατα, τον Τζόελ και τον Βίρτζιλ, ήμασταν πολύ καλοί. Σκοράραμε από μια δεύτερη μπάλα, νομίζω ότι το γκολ του Μο ήταν μια λαμπρή ρουτίνα. Οπότε, ναι, είναι ωραίο να που επέστρεψε».

Αναφερόμενος, τέλος, στο ρεκόρ του Σαλάχ, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης στην Premier League, που σκοράρει για πέμπτη συνεχή χρονιά την 1η αγωνιστική, ο Κλοπ, είπε: «Υποθέτω ότι το ήξερε και ήθελε να το σκοράρει! Είχε επιπλέον κίνητρο! Έκανε ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Αφού σκόραρε προσπαθούσε να βρεί τον Σαντιό δύο φορές με μία επαφή, οπότε αυτό ήταν πολύ καλό. Αλλά ο Mo είναι ο Mo και όταν αρχίσει η διοργάνωση, μπαίνει στην επόμενη ταχύτητα επειδή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Και είναι καλό να τον έχουμε»!