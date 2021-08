Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος - Μητσοτάκης: η Πολιτεία μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε

Με αναφορές στις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και στην πανδημία το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον Δεκαπενταύγουστο.

Αναφορές στις καταστροφές, που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές και στην απειλητική, όπως την χαρακτηρίζει, πανδημία του κορονοιού, αλλά και την δέσμευση, πως «η Πολιτεία ξέρει, μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε» περιλαμβάνει το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού αναφέρει τα εξής:

«Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος δικαιώνει όσο ποτέ τον διπλό εορτασμό του. Γιατί ως Μητέρα του κόσμου, η Παναγία μάς προσφέρει την ελπίδα. Ενώ ως Υπέρμαχος, μάς οπλίζει με θάρρος απέναντι σε δύο παγκόσμιες δοκιμασίες: την κλιματική κρίση που κορυφώνεται και την πανδημία που παραμένει απειλητική.

Ειδικά τις μέρες αυτές, η σκέψη μας είναι στους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν από τις τελευταίες πυρκαγιές. Χάθηκαν περιουσίες και πράσινο. Όμως σώθηκαν οι ζωές. Είναι αυτές που θα ξαναδώσουν ζωή σε όλα. Γιατί, όπως έχουμε αποδείξει, ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να μετατρέπουμε κάθε τέλος σε μία νέα αρχή.

Οι δυσκολίες υπάρχουν για να μας διδάσκουν και να μας κάνουν καλύτερους. Αλλά και για να γιγαντώνουν το πείσμα μας. Η Πολιτεία ξέρει, μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε. Με τους ενεργούς πολίτες δίπλα της, συμμαχητές στην ανασυγκρότηση της χώρας. Αλλά και υγιείς, με την ασπίδα του εμβολίου πριν απ' το φθινόπωρο.

Υποδεχόμαστε τη μεγάλη γιορτή του τόπου μας πιστοί στο μήνυμά της. Αντλούμε καινούργια δύναμη από τις ρίζες της παράδοσης. Και ανανεώνουμε την ελπίδα μας για το αύριο, κάνοντας όλο και καλύτερο το σήμερα της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

