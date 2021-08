Κοινωνία

Φωκίδα: Βύθιση ταχύπλοου με τρεις επιβαίνοντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο 55χρονος κυβερνήτης του σκάφους ο οποίος δεν έφερε άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους, (δύο άνδρες, μία γυναίκα) που το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με δήλωση των επιβαινόντων, βυθίστηκε λόγω μηχανικής βλάβης στην θαλάσσια περιοχή πλησίον του φάρου Ανδρομάχης Ακρωτηρίου Τραχήλου Φωκίδας, σε απόσταση περίπου είκοσι μέτρων από βραχώδη ακτή.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ιτέας, ενώ σκάφος του Λιμενικού μετέβη στο σημείο. Οι τρεις επιβαίνοντες είχαν κολυμπήσει στην ακτή και διερχόμενο σκάφος τους περισυνέλεξε ασφαλώς.

Από την Λιμενική Αρχή Ιτέας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 55χρονος κυβερνήτης του σκάφους ο οποίος δεν έφερε άδεια χειριστή ταχυπλόου και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος - Μητσοτάκης: η Πολιτεία μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε

Φωτιά - Αττική: σε αυξημένη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Φωτιές: “Μάχη” σε Πάρνηθα, Εύβοια και Πελοπόννησο