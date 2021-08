Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα σε προνοιακές δομές

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021, και για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση στο σύνολο της Επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:

Δημόσιος Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

