Δεκαπενταύγουστος - Παναγία Σουμελά: Με κατάνυξη και αυστηρά μέτρα το προσκύνημα

Με τήρηση των υγειονομικών κανόνων, μάσκες και αποστάσεις το προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά.

Με ευλάβεια και κατάνυξη, αλλά και με τήρηση όλων των οδηγιών της Πολιτείας και των ειδικών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού πραγματοποιείται φέτος, όπως και πέρυσι, το ιερό προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, στα υψώματα του Βερμίου, στην Καστανιά Ημαθίας.

Όλοι, διοργανωτές και εθελοντές, που εργάζονται για το προσκύνημα τον Δεκαπενταύγουστο, είναι εμβολιασμένοι ή έχουν κάνει προηγουμένως self test, για να τους επιτραπεί να προσέλθουν στους χώρους του προσκυνήματος. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους λατρείας χωρίς μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό, ενώ περιορισμένος είναι και ο αριθμός των φιλοξενούμενων στους ξενώνες.

Και φέτος, έχει προβλεφθεί από την Τροχαία η μονοδρόμηση του τμήματος του δρόμου, που οδηγεί στη μονή της Παναγίας Σουμελά, με είσοδο από παράκαμψη περί τα δύο χιλιόμετρα πάνω από τη μονή και η έξοδος κανονικά στη συνέχεια του δρόμου μετά τη μονή, ώστε να αποφευχθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός, τόσο στην παράκαμψη πάνω από το μοναστήρι, όσο και στην είσοδο και στην έξοδο, για να συνδράμει και να κατευθύνει τους επισκέπτες στο χώρο.

Λίγες ώρες πριν από το επίσημο πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο, νωρίς το πρωί, τελέστηκε λειτουργία, ώστε να αποφευχθεί μαζική προσέλευση όσων θα θελήσουν να συμμετάσχουν στα ιερά μυστήρια. Με την ολοκλήρωση της πρωινής λειτουργίας τελέστηκε κανονικά η Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της ημέρας, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. κ. Παντελεήμονος, με τη συμμετοχή τεσσάρων ακόμη μητροπολιτών, ιεραρχών και παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και εκπροσώπων και μελών ποντιακών σωματείων.

Φέτος, όπως και πέρυσι, εντός του ναού βρίσκονται λιγότερα άτομα, περί τα 150, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Για την προσκύνηση της εικόνας έχει οριστεί συγκεκριμένη είσοδος και έξοδος και ελεγχόμενη ροή επισκεπτών, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός εντός του ναού. Οι επισκέπτες εισέρχονται από ορισμένη είσοδο, μέσω ενός διαδρόμου, φορώντας τη μάσκα τους, με τήρηση των αποστάσεων και θα μπορούν να ανάψουν το κερί τους και να προσκυνήσουν την εικόνα. Όμως, μετά το προσκύνημα τους δεν παραμένουν στο εσωτερικό του ναού αλλά αποχωρούν από συγκεκριμένη έξοδο.

Αμέσως μετά το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο ακολουθεί η έξοδος της εικόνας και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, από εκπρόσωπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και από τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Προσκυνήματος.

Για λόγους αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, όπως και πέρυσι, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά, ενώ δεν θα υπάρξουν ούτε μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις. Η κίνηση των επισκεπτών σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται, κυρίως στην πλατεία, όπου λειτουργούν καταστήματα εστίασης, αλλά με τους υγειονομικούς όρους που προβλέπεται από την πολιτεία. Παντού, σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς υπάρχουν αντισηπτικά προς χρήση από τους επισκέπτες.

Η καθιερωμένη μεσημεριανή τράπεζα, ανήμερα της γιορτής, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, αλλά με πολύ λιγότερα άτομα από ότι τις προηγούμενες χρονιές. Θα παρακαθίσουν στη συνεστίαση οι επίσημοι προσκεκλημένοι και ορισμένος αριθμός εκπροσώπων ποντιακών σωματείων. Επίσης, η φιλοξενία στους ξενώνες έχει προβλεφθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, για λιγότερους επισκέπτες, με δωμάτια στα οποία θα τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι, τα οποία έχουν οριστεί για τη διαμονή μεμονωμένων επισκεπτών, ή οικογενειών. Στον χώρο του προσκυνήματος υπάρχει ιατρική ομάδα με γιατρό και νοσηλευτές, αλλά και εθελοντές, επιφορτισμένοι με το έργο της εξυπηρέτησης των προσκυνητών και με την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

