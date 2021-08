Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: οι πληρωμές από 16 Αυγούστου

Συνολικά 43,1 εκ. ευρώ θα πιστωθούν σε λογαριασμούς δικαιούχων μέσα στην εβδομάδα. Ποιοι θα δουν το “χρώμα του χρήματος”.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Καταβολές συνολικού ύψους 43,1 εκατ. ευρώ σε 53.400 περίπου δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e–ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την περίοδο 16-20 Αυγούστου.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

9,36 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 390δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

12,76 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.700 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

393.376 ευρώ θα καταβληθούν σε 461 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΟΑΕΕ

12.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων 10 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 16-20 Αυγούστου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ».





