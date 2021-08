Κόσμος

Πλημμύρες στην Τουρκία: χάος με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Χείμαρροι νερού παρέσυραν αυτοκίνητα και μπάζα, κατέστρεψαν κτίρια και γέφυρες, έκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν διακοπή της παροχής ηλεκτρικού.

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν σε πολλές τουρκικές πόλεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προκάλεσαν τον θάνατο 58 ανθρώπων, δήλωσαν σήμερα οι αρχές, στη δεύτερη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που πλήττει την Τουρκία αυτό τον μήνα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν χάος σε βόρειες επαρχίες τη στιγμή που οι αρχές ανακοίνωναν ότι οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο αφού μαίνονταν για δύο εβδομάδες στις νότιες παραλιακές περιοχές.

Σαράντα οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των πλημμυρών στην επαρχία Κασταμονή, άλλοι εννέα στη Σινώπη και ένας στην Μπαρτίν, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Πλάνα από drone του Reuters δείχνουν μαζικές ζημιές στην πόλη Μποζκούρτ, στην επαρχία Κασταμονή. Διασώστες αναζητούν αγνοούμενους σε ό,τι απέμεινε από κτίρια.

Χείμαρροι νερού παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα και μπάζα σε δρόμους, κατέστρεψαν κτίρια και γέφυρες, έκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού σε εκατοντάδες χωριά.

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές, ορισμένοι με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πλεούμενων, ανέφερε η AFAD.

