Τροχαίο με νεκρό επιβάτη αυτοκινήτου (εικόνες)

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με μηχανή, που οδηγούσε νεαρός.

Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές και ώρα 22.20 σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας ένας 38χρονος υπήκοος Ιταλίας, όταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικώς με μοτοσυκλέτα οδηγούμενη από 26χρονο Έλληνα.

Πιο συγκεκριμένα, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος υπήκοος Ιταλίας και στο οποίο επέβαιναν ο 38χρονος κι ακόμη ένας ομοεθνής του, κινούμενο επί της επαρχιακής οδού με κατεύθυνση από Ρόδο προς Καλλιθέα, επιχείρησε στροφή προς τα αριστερά προκειμένου να εισέλθει στον δρόμο που οδηγεί στο Santa Marina.

Την στιγμή εκείνη εκινείτο με κατεύθυνση προς τη Ρόδο μια μοτοσυκλέτα οδηγούμενη από τον 26χρονο στην οποία επέβαινε και ένα ακόμη άτομο.

Η μοτοσυκλέτα συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικώς με το αυτοκίνητο που της έκλεισε τον δρόμο με αποτέλεσμα τον θάνατο του 38χρονου επιβάτη του αυτοκινήτου, τον σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη της μοτοσυκλέτας.

Για τον απεγκλωβισμό του νεκρού συνέδραμε η Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, που διενεργεί προανάκριση και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τα τρία άτομα στο νοσοκομείο και διαπίστωσε το θάνατο του Ιταλού.

