Δεκαπενταύγουστος - Κέρκυρα: το έθιμο με τις σούβλες στους δρόμους του νησιού

«Ουρές» πολλών χιλιομέτρων θα μπορούσαν να καλύψουν οι αμέτρητες σούβλες με αρνιά που στήνονται υπαίθρια κάθε χρόνο στους δρόμους της Κέρκυρας για να γιορταστεί το «Πάσχα του καλοκαιριού», ο Δεκαπενταύγουστος. Το νησί, από άκρη σε άκρη, μοσχοβολά με τη μυρωδιά του καλοψημένου λαχταριστού κρέατος και βάζει σε πειρασμό κάθε επισκέπτη.

Το έθιμο φέρεται να χάνεται στα βάθη των χρόνων, με τους Κερκυραίους να γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο υπαίθρια και κυρίως την ημέρα, λόγω των απαγορεύσεων που είχαν από τους Ενετούς κατακτητές, για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εθίμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, από τα ξημερώματα, στηνόταν αμέτρητες ουρές με σούβλες για να μοιραστεί το καλοψημένο αρνί σε όλους τους πιστούς.

Τα τελευταία χρόνια η τιμή του κιλού μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ, όμως το έθιμο καλά κρατεί. Οι σούβλες στήνονται ακόμη και έξω από τα προαύλια των εκκλησιών για να πάρουν οι πιστοί, μετά τη Θεία Λειτουργία και το πρόσφορο, το γεύμα του Δεκαπενταύγουστου.

Ανήμερα της μεγάλης γιορτής, το «σοφρίτο», το «μπουρδέτο» και η «παστιτσάδα», δεν έχουν καμία θέση στο τραπέζι των Κερκυραίων, καθώς πρωτοστατεί το αρνί και το κατσίκι, που άλλωστε είναι και το κύριο κρέας της μικρής κτηνοτροφίας που υπάρχει στο νησί.

Το έθιμο της σούβλας του αρνιού στους δρόμους ακολουθείται πιστά κάθε χρόνο, ενώ προκαλεί το μεγάλο ενδιαφέρον, όλων των επισκεπτών τουριστών του νησιού. Παλαιότερα, πριν την πανδημία του κορονοϊού, το έθιμο της σούβλας του αρνιού, λάμβανε χώρα και στις πλατείες του κάθε χωριού, την παραμονή, αλλά και ανήμερα της Παναγιάς, όπου στηνόταν μεγάλο γλέντι, σήμερα συνεχίζεται μόνο ως γαστρονομικό «γλέντι».

