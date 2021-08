Life

Μαίρη Χρονοπούλου: στο νοσοκομείο με ισχυρούς πόνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την περιπέτεια με την υγεία της η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρθηκε την περασμένη Πέμπτη η Μαίρη Χρονοπούλου, μετά από πόνους, μυαλγίες και βαρύ βήχα.

Η σπουδαία ηθοποιός υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού, το οποίο βγήκε αρνητικό. Παρ όλα αυτά χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή της στην Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Μαίρης Χρονοπούλου στο Instagram, όπου αναφέρει:

«Από την περασμένη Πέμπτη είχα φρικτούς πόνους σε όλο μου το σώμα. Μυαλγίες ανεπανάληπτες κι ένας οξύς πόνος στο στήθος, αφόρητος. Επίσης, βαρύς βήχας, έχασα σχεδόν τελείως σοβαρή τη φωνή μου, και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αφού είχα κορεσμό 82. Πανικόβλητη, εκανα αμέσως μοριακό τεστ covid 19. Όπου, ευτυχώς μετά από αρκετές ώρες, απεδείχθη αρνητικό.

Τα συμπτώματα όμως, επιδεινωνόταν. Με αποτέλεσμα να αναγκαστώ επικοινωνήσω με τους γιατρούς μου στην Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία. όπου έχω τον μόνιμο θεράποντα ιατρό μου, για το αναπνευστικό, τον καθηγητή κύριο Κουλούρη. Ο κύριος Κουλούρης, παραθέριζε. Ευτυχώς όμως, επειδή υπήρχαν οι λαμπροί αντικαταστάτες του, και συγκεκριμένα ο κ. Τατακος, μόλις άκουσαν τα συμπτώματα μου, μου ζητησαν να έρθω αμέσως στο νοσοκομείο. Κατόπιν πολλαπλών εξετάσεων κι απο μηχάνημα σε μηχάνημα, έγινε εισαγωγή μου, στην Πνευμονολογική κλινική. Απο κει και πέρα αφέθηκα στα χέρια του έμπειρου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και σήμερα, νιώθω καλύτερα. Κυριακή, μέρα χαράς! Και βγήκα στον κήπο. Ακολουθώντας όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας για τον κορονοϊό, είμαι αισιόδοξη και σημερα -πρώτα ο Θεός- επιστρέφω στο σπίτι μου. Σας αγαπώ, και η αγάπη σας,, με γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη. Η δική σας Μαιρούλα».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Δεκαπενταύγουστος - Μητσοτάκης: η Πολιτεία μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε

Φωτιές: “Μάχη” σε Πάρνηθα, Εύβοια και Πελοπόννησο