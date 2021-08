Παράξενα

Λάρισα: Φλαμίνγκο έκαναν στάση σε παραλία! (εικόνες)

Τα πανέμορφα πουλιά πέταξαν κατά μήκος της ακτογραμμής και έκαναν στάση μέσα στο νερό!

Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού θεάματος έγιναν λουόμενοι σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα Λάρισας, καθώς φλαμίνγκο έκαναν στάση στην παραλία.

Τα πανέμορφα πουλιά πέταξαν κατά μήκος της ακτογραμμής και έκαναν στάση μέσα στο νερό προτού αποχωρήσουν για τον προορισμό τους.

Όπως ήταν λογικό, τα φλας των κινητών πήραν "φωτιά", ενώ αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες θέλησαν να απαθανατίσουν το μοναδικό αυτό θέαμα και να το μοιραστούν στη συνέχεια με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

