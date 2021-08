Πολιτική

Σακελλαροπούλου: ιδιαίτερος ο φετινός Δεκαπενταύγουστος μετά την τραγωδία

Τι είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις φωτιές και τον κορονοϊό, μετά τον εκκλησιασμό της στην Νέα φιλαδέλφεια.

Με μηνύματα για τη σημερινή γιορτή αλλά, ταυτόχρονα, και για την τραγωδία απόρροια των πυρκαγιών, συνόδευσε την παρουσία της στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ, ενώ στον ιερό ναό υποδέχθηκαν την Πρόεδρο ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος και εκ μέρους της κυβέρνησης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας, η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε στη δήλωσή της ότι «μέσα στην τραγωδία που έπληξε τον τόπο μας τις τελευταίες ημέρες, παράλληλα με την πανδημία, η σημερινή γιορτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η Παναγία, το ιερό πρόσωπο με το οποίο ο λαός μας ανέπτυξε τον πιο στενό δεσμό, ανέκαθεν ενέπνεε αγάπη, σύμπνοια, ενότητα. Αξίες αναγκαίες κυρίως τώρα, για να απαλύνουμε τον πόνο των συμπολιτών μας και να φτιάξουμε ξανά όσα χάθηκαν στις πυρκαγιές, με περίσκεψη και συνέπεια».

Στη συνέχεια μετέβη στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και συναντήθηκε με τα μέλη της ομάδας "Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Ν. Φιλαδέλφειας", οι οποίοι συντρέχουν στην πυροφύλαξη του άλσους από το 2004. Παρόντες ήταν και εποχικοί δασοπυροσβέστες του Δήμου.

Αμέσως μετά, τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού "Φιλιώ Χαϊδεμένου", όπου ξεναγήθηκε από την προϊσταμένη του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς, Λευκοθέα Στεργίου.

