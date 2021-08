Δεκαπενταύγουστος: Προσκύνημα στον τάφο της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα (εικόνες)

Πολιτισμός

Στη Γεθσημανή στα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται ο Τάφος της Παναγίας, από νωρίς το πρωί σπεύδουν πιστοί για προσκύνηση.

Με λαμπρότητα εορτάζεται σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στη Γεθσημανή στα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται ο Ιερότατος Τάφος της Παναγίας, γνωστός και ως Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθσημανής, από νωρίς το πρωί σπεύδουν πιστοί για προσκύνηση.

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίρια της Ιερουσαλήμ, χτισμένο από την Αγία Ελένη το 326 μ.Χ.

Δείτε το μοναδικό λιθόκτιστο κουβούκλιο όπου ενταφιάστηκε το πανσεβάσμιο Σώμα της Παναγίας μας από τους Αγίους Αποστόλους και μάθετε την ιστορία της θαυματουργού Εικόνας της Θεοτόκου της Ιεροσολυμίτισσας, η οποία αγιογραφήθηκε τον 19ο αιώνα με θαυματουργικό τρόπο και κάθε φορά που πλημμυρίζει ο Ιερός Ναός μετακινείται μόνη της για να μην καταστραφεί:

