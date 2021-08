Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Δεκαπενταύγουστος: “Ξεσάλωσαν” οι παραβάτες

Εκατοντάδες παραβάσεις αλλά και συλλήψεις κατά τους ελέγχους ια τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Σάββατο 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 111.245 έλεγχοι, από τους οποίους οι 65.639 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 179 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις, ως ακολούθως:

• 81 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 74 πρόστιμα των 300 ευρώ και 7 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

17 στη Στερεά Ελλάδα,

16 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

16 στο Βόρειο Αιγαίο,

11 στη Θεσσαλονίκη,

5 στην Ήπειρο,

5 στην Πελοπόννησο,

4 στη Δυτική Μακεδονία,

3 στα Ιόνια Νησιά,

2 στο Νότιο Αιγαίο,

1 στην Κρήτη και

1 στη Θεσσαλία.



Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 63.662 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 61.383 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.279 των 150 ευρώ.

• 29 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, εκ των οποίων 27 στην Κρήτη και 2 στο Βόρειο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 194.250 ομοειδείς παραβάσεις.

• 69 παραβάσεις και 7 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Κρήτη,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ημερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ημερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ημερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στο Νότιο Αιγαίο,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

από 10.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καφέ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καφέ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ των πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κυλικείου καφέ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο ατόμων χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ ψητοπωλείου, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο ατόμων χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού

10.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

1.500 ευρώ πρόστιμο σε ιερωμένο, για μη τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου,

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο, για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στην χώρα.

Στα Ιόνια Νησιά,

10.000 ευρώ πρόστιμο σε σνακ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε σνακ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση στον εσωτερικό χώρο ατόμου χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού,

60ήμερη αναστολή λειτουργίας σε σνακ μπαρ, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών (3η παράβαση),

4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

19 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο,

3.000 ευρώ πρόστιμο σε επιχείρηση διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων σε υπαίθριο χώρο, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων (όρθιοι θεατές, μη χρήση μάσκας),

2.000 ευρώ πρόστιμο σε εστιατόριο - καφέ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

10.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Στη Θεσσαλία, 6.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη διάθεση δωρεάν μασκών στους πελάτες.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 8.934 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.321 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

