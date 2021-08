Παράξενα

Κορονοϊός: “Έκλεψε” το ΑΜΚΑ του γιατρού για να κάνει το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, ο άνδρας που έστησε την απάτη.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες στην Κρήτη με πρωταγωνιστή έναν 57χρονο άνδρα ο οποίος έστησε ολόκληρη… απάτη για τον εμβολιασμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, o 57χρονος από την Ιεράπετρα, έκλεισε ραντεβού και έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου, με ξένο ΑΜΚΑ που μάλιστα ανήκει σε γιατρό.

Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον γιατρό που προχώρησε σε σχετική καταγγελία και έτσι συνελήφθη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως, ότι ο 57χρονος, δεν διέθετε ΑΜΚΑ λόγω πολύχρονης παραμονής στο εξωτερικό και γι’ αυτό προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια που άφησε εμβρόντητους τους αστυνομικούς αλλά και τον γιατρό, το ΑΜΚΑ του οποίου χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό του.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβανος: έκρηξη βυτιοφόρου με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Φωτιές: “Μάχη” σε Πάρνηθα, Εύβοια και Πελοπόννησο

Μπόγρης: στην ΑΕΚ συνεχίζει την καριέρα του