Καύσωνας στην Ισπανία: Απόλυτο ρεκόρ ζέστης με 47,4 βαθμούς

Καύσωνας διαρκείας στην Ισπανία με τον υδράργυρο πάνω απο τους 45 βαθμούς

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία κατέρριψε χθες το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη χώρα με 47,4 βαθμούς Κελσίου στο Μοντόρο, στην επαρχία Κόρδοβα (νότια), σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

«Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην Ισπανία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της AEMET Ρουμπέν ντελ Κάμπο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προσωρινά δεδομένα που θα πρέπει να επικυρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία αυτή, η οποία καταγράφηκε χθες στις 17.00 τοπική ώρα, είναι υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουλίου του 2017 στην ίδια περιοχή.

Λίγο μετά, ο υδράργυρος έφθασε τους 46,9 βαθμούς στο αεροδρόμιο της Κόρδοβας.

Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται σήμερα στην Ισπανία με τα θερμόμετρα να δείχνουν πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

