Τάκης Παπαματθαίου: η περιπέτεια της υγείας του και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Τι έγραψε ο δημοφιλής ηθοποιός για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Στο νοσοκομείο εισήχθη με πνευμονία, ο δημοφιλής ηθοποιός Τάκης Παπαματθαίου.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του στα social media, ανέβασε υψηλό πυρετό στη διάρκεια της παράστασης στην οποία συμμετέχει, όμως δεν ήταν δυνατόν να την εγκαταλείψει εξαιτίας του κεντρικού ρόλου που είχε.

Ως εκ τούτου, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε ο ηθοποιός Τάκη Παπαματθαίου:

«Χρόνια μας πολλά λοιπόν, βοήθεια μας.

Η φωτό είναι χτεσινή από εφημερεύον νοσοκομείο, εδώ στην Αθήνα. Ευτυχώς είχε προγραμματιστεί, έτσι κι αλλιώς, πενθήμερο ρεπό.

Η κούραση μας μεγάλη, αλλά η χαρά μας ακόμη μεγαλύτερη, αφού μαζί με την “Ιφιγένεια” η δικιά μας παράσταση “η Παγίδα” αποτελούν τις δύο μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού καλλιτεχνικά και εισπρακτικά.

Λοιπόν, ο άτυχος της παρέας ήμουνα εγώ.

Στις 10 Αυγούστου, ημέρα γενεθλίων μου (!), ξαφνικά ανέβασα υψηλό πυρετό. Όμως έπρεπε να παίξω. Όπως το έκανα και τις επόμενες τρεις παραστάσεις. Με έναν ρόλο μεγάλο σε έκταση, κεντρικό ρόλο και βέβαια προσπαθώντας τον κόσμο να γελάσει… Σε εσάς μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο έως και ηρωικό, σε εμάς όμως είναι κάτι το συνηθισμένο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν τελικά, πνευμονία.

Ευτυχώς καταπολεμάται με ισχυρή αντιβίωση. Πράγματι, εδώ και τρείς μέρες, υπάρχει σημαντική βελτίωση.

Αυτή την ανάρτηση την έκανα, όχι για να κοινοποιήσω ένα προσωπικό μου πρόβλημα, αλλά για να σας θυμίσω πόσο ιδιαίτερο είναι το επάγγελμα μας. Ένα επάγγελμα που παραμένει ελεύθερο και λεηλατημένο… η γνωστή φράση: “Ridi pagliacco - Γέλα παλιάτσο” παραμένει επίκαιρη. Οι στίχοι της άριας τα λένε όλα…

“Παλιάτσο, μην κλαίς στα συντρίμμια της καρδιάς σου. Πάρε κουράγιο, σήκω, βάψε το πρόσωπο σου, φόρεσε τα ρούχα σου. Το κοινό πλήρωσε και θέλει να γελάσει με σένα. Γέλα παλιάτσο, έτσι κι αλλιώς ένας παλιάτσος είσαι, γέλα παλιάτσο!”

Αυτά και εις άλλα με υγεία, χαμόγελα, αισιοδοξία.»

