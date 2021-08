Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου στην Ελλάδα

Τον θάνατο του ασθενούς γνωστοποίησε ο διευθυντής της ΜΕΘ, στο νοσοκομείο "Παπανικολάου".

Ο πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου για τον κορονoϊό, και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, είναι γεγονός.

Ο θάνατος του ασθενούς επήλθε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, και η γνωστοποίηση έγινε απο τον διευθυντή της ΜΕΘ, Νίκο Καπραβέλο.

«Έχουμε τον πρώτο θάνατο ασθενούς, πλήρως εμβολιασμένου, στη Μονάδα μου. Είναι μια από τις εξαιρέσεις» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ο άτυχος άνδρας δεν είχε υποκείμενα νοσήματα.

«Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συμμορφωθεί πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα» πρόσθεσε, ο κ. Καπραβέλος.

Τόνισε πως «δεν πρέπει να θεοποιούμε τους εμβολιασμένους, πρέπει κι αυτοί να προσέχουν», ενώ ξεκαθάρισε πως οι εμβολιασμοί παραμένουν το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε κατά του κορονοϊού.

«Η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλει και τους εμβολιασμένους, βέβαια σε μικρότερο βαθμό, ενώ δεν νοσούν βαριά σε πολύ μεγάλο ποσοστό», σημείωσε ο Νίκος Καπραβέλος.

