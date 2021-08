Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κρήτη: Γεμίζει η εντατική στο ΠΑΓΝΗ

Δραματική προειδοποίηση απο τον διευθυντή της ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ

Σε έξαρση ο κορονοϊός στην Κρήτη και η ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο πλησιάζει τα... όριά της

Την αγωνία του για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Κρήτη εξέφρασε σε ανάρτηση στο Facebook ο διευθυντής της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Γεωργόπουλος αναφέροντας πως οι εντατικές του νοσοκομείου γεμίζουν από ανεμβολίαστους και απευθύνοντας έκκληση για άμεσο εμβολιασμό.

«Προς ανεμβολίαστους. Είναι θέμα χρόνου η Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που ας σημειωθεί είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας (27 κλίνες), να μην έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ασθενείς με COVID-19. Η κοινή φράση "γιατρέ κάντε ότι μπορείτε για τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου" (όταν ο πατέρας ή η μητέρα θα μπορούσαν εδώ και πολύ καιρό να είναι πλήρως εμβολιασμένοι) φαντάζει παράταιρη. Ιδιαίτερα εάν γνωρίζουμε ότι η Μ.Ε.Θ. ελάχιστα (ή και τίποτε) μπορεί να προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με σημαντικά χρόνια προβλήματα υγείας. Κάνω έκκληση τώρα που τελειώνουν οι διακοπές να εμβολιαστείτε με τα ασφαλή εμβόλια που υπάρχουν. Αλλιώς οι υπηρεσίες υγείας (προς ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους) θα είναι προβληματικές. Και αυτό θα συμβεί με ευθύνη των ανεμβολίαστων και όχι του κράτους», έγραψε στην ανάρτησή του.

