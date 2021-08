Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: Φόβοι για πάνω από 1000 νεκρούς (βίντεο)

Εφιαλτικός ο απολογισμός του ισχυρότατου σεισμού. Αγωνιώδεις επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης στα χαλάσματα κτηρίων που κατέρρευσαν.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ που έπληξε χθες την Αϊτή αυξήθηκε στους 724 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική προστασία της χώρας.

Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης αυξήθηκε σήμερα, 15 Αυγούστου, σε 724 νεκρούς: 500 στο νότιο τμήμα, 100 στο Γκραν Ανς, 122 στη Νιπς και 2 στο βορειοδυτικό τμήμα», διευκρινίζεται.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν.

Κεντρικοί δρόμοι μεγάλων πόλεων της χώρας θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Σπίτια, ξενοδοχεία, καταστήματα και εκκλησίες μετατράπηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα σε ένα σωρό από μπάζα και παλιοσίδερα.

Ο Πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί επιθεώρησε με ελικόπτερο τις πληγείσες περιοχές και κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα στις τέσσερις περιφέρειες που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον Εγκέλαδο.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε πως η Αϊτή γλίτωσε από μία μεγαλύτερη τραγωδία, ενώ υπογράμμισε πως θα συνεχιστεί η μετασεισμική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

