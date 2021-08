Οικονομία

Τουρισμός: “Έκρηξη” αφίξεων στην Ελλάδα (βίντεο)

Η Ελλάδα κέρδισε το “στοίχημα” του Τουρισμού, υπογραμμίζουν οι Financial Times.​

Νικήτρια στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, με βάση τα στοιχεία του επίσημου οδηγού αεροπορικών εταιριών.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, μάλιστα, συγκαταλέγεται στους 10 αερολιμένες που κατά μέσο όρο χειρίστηκαν τις περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις ανά ημέρα, στις αρχές Αυγούστου.

Την “έκρηξη” της κίνησης επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Fraport Greece, που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη χώρα και δείχνουν διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Την υψηλότερη επιβατική κίνηση, τον προηγούμενο μήνα, εμφάνισαν η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη με 700.000 (+210%) και 535.800 άτομα (83,2%) αντίστοιχα. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Κέρκυρα, καθώς μέσω του αεροδρομίου του νησιού διακινήθηκαν 447.400 επιβάτες, αριθμός κατά 194% αυξημένος σε σχέση με το 2020.

Κύριοι παράγοντες για την ανάκαμψη των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα - σύμφωνα με τους Financial Times - είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία.

