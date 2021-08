Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: είναι μακριά το τείχος ανοσίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" κινδύνου για τους ανεμβολίαστους απο τον καθηγητή Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας

"Είναι μακριά το τείχος ανοσίας" προειδοποίησε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη

Όπως εξήγησε μετ ην ταχύτητα που μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα "πρεπει να εμβολιαστει το 80-90% του συνολικου πληθυσμου της Ελλάδας διότι και τα παιδιά νοσούν απο τον κορονοϊο".

Ο καθηγητης Πνευμολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, προέτρεψε τους ανεμβολίαστους να σπεύσουν να εμβολιαστούν και να μην φοβούνται μακροχρόνιες συνέπειες από το εμβόλιο.

"Εαν νοσήσουν θα έχουν μέσα τους 3 ιούς ενώ με τον εμβολιασμό μόνον την ακίδα του κορονοιού", τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κρήτη: Γεμίζει η εντατική στο ΠΑΓΝΗ

Τουρισμός: “Έκρηξη” αφίξεων στην Ελλάδα (βίντεο)

Αφγανιστάν: Μετάβαση της εξουσίας στους Ταλιμπάν