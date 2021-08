Κοινωνία

Πυροσβεστική: 38 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομουν και δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Από τις 19:00 (14-08) έως τις 19:00 (15-08) εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 38 δασικές πυρκαγιές. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν και δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά:

• Στη δασική πυρκαγιά της Πάρνηθας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

• Στη δασική πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα, από τη Σλοβακία 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα, από Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

• Στις δασικές πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και της Γορτυνίας Αρκαδίας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από και από Αυστρία 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

