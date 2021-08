Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: “άρχισαν τα όργανα” μετά τη φυγή Μέσι

Πανό με συνθήματα κατά Λαπόρτα έξω από το “Καμπ Νου”

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα παραμένουν έξω φρενών με τη διοίκηση και τον Ζοάν Λαπόρτα μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι κι έδειξαν ήδη τις... άγριες διαθέσεις τους προς τον πρόεδρο του συλλόγου, με πανό που ανήρτησαν έξω από το «Καμπ Νου» την Κυριακή (15/08), λίγες ώρες πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι οπαδοί της «Μπάρτσα» χαρακτήρισαν τον Λαπόρτα «Ιούδα» και «φερέφωνο του Φλορεντίνο Πέρεθ», γράφοντας μεταξύ άλλων στα πανό τους: «Η Μπαρτσελόνα δεν είναι το μαγαζάκι σου. Εσύ στην Ίμπιθα για διακοπές και ο Μέσι στο Παρίσι». Κι όπως φαίνεται, έπεται... συνέχεια το βράδυ της Κυριακής (15/08) στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν.

