Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι: Ήττα στην πρεμιέρα για τους πρωταθλητές (βίντεο)

Χωρίς τον Χάρι Κέιν στην αποστολή, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη και ξεκίνησαν ονειρικά το φετινό πρωτάθλημα.

Δύσκολοι... καιροί για πρωταθλητές στην Αγγλία. Η Τότεναμ, χωρίς τον Χάρι Κέιν στην αποστολή της (σ.σ. μόλις την Παρασκευή 13/8 επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την καραντίνα του), νίκησε με 1-0 την περσινή πρωταθλήτρια της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής κι έβαλε... φωτιά με το “καλησπέρα” στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Οι “Spurs” ήταν εξόχως ανταγωνιστικοί ακόμη και χωρίς τον ηγέτη τους (για τον οποίο παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο... μετακόμισης στους “πολίτες”) και με κορυφαίο του γηπέδου τον Χέουνγκ-Μιν Σον πήραν τους τρεις βαθμούς, “βραχυκυκλώνοντας” πλήρως την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Πριν από το γκολ του Νοτιοκορεάτη επιθετικού στο 55', η Τότεναμ είχε... προειδοποιήσει άλλες δύο φορές με τον Μπερβάιν και τον Σον, ενώ μετά το 1-0 είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ολλανδό εξτρέμ.

Η Σίτι πλησίασε στην ισοφάριση στο 77' με τον Γκρίλις, όμως ο Γιορίς έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και κράτησε το “μηδέν” στην εστία του και τη νίκη για τους γηπεδούχους.

